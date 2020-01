Speelpleinwerking Sporrewoan zoekt animatoren Christophe Maertens

17 januari 2020

14u43 3 Ieper Speelpleinwerking Sporrewoan is op zoek naar jongeren die als animator willen werken.

Jongeren die dit jaar 15 jaar worden en enthousiast, creatief, handig, sportief of muzikaal aangelegd zijn, kunnen monitor worden bij speelpleinwerking Sporewoan. Als animator sta je in voor het organiseren van activiteiten voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. De animatoren krijgen een vrijwilligersvergoeding. Meer info op www.sporrewoan.be of via sporrewoan@ieper.be.