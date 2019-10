Speciale aandacht voor dienstweigeraars tijdens herdenking Wapenstilstand in Ieper, maar ook Poppy Parade trekt weer door centrum Christophe Maertens

22 oktober 2019

11u42 5 Ieper Hoewel de herdenkingsperiode 2014-2018 nu al even achter ons ligt, wil dat niet zeggen dat Ieper de oorlog en zijn slachtoffers niet meer herdenkt. Naar jaarlijkse gewoonte werd voor de 11 novemberviering dan ook een mooi programma samengesteld.

Op zaterdag 9 en maandag 11 november vindt in de Sint-Maartenskathedraal de zestiende editie plaats van The Great War Remembered Concert. “Dit concert wil bijdragen tot de herdenking van de gesneuvelden van WO I door de tijd honderd jaar terug te draaien en het publiek in de atmosfeer van de Grote Oorlog onder te dompelen”, klinkt het bij de Last Post Association, dat het concert organiseert. “Instrumentale en vocale muziek van de bovenste plank, in combinatie met originele WO I-beelden maken dit concert uniek.” Meer info op www.gwr-concert.be/nl/home/. Op zondag 10 november om 15 uur staat de wandeling Ieper en WO I gepland. Met een gids doen de deelnemers de belangrijkste monumenten en locaties aan die iets te maken hebben met de Groote Oorlog. Deelnemen kost vier euro en inschrijven kan op de website van de stad.

Dienstweigeraars

Voor de traditionele 11 novemberlezing is dit jaar professor Lois Bibbings te gast, hoogleraar in Rechten, Gender en Geschiedenis aan de Universiteit van Bristol. “Veel van haar onderzoek gaat over de Eerste Wereldoorlog in Groot-Brittannië”, weet de dienst Vrede. “Ze heeft gefocust op de minder bekende geschiedenis en verhalen, wat geleid heeft tot een uitgebreide lijst van publicaties. Dertig jaar geleden is ze begonnen aan het onderzoek naar gewetensbezwaarden die de militaire dienst weigerden. Haar werk op dit gebied focuste op de juridische aspecten, gender en de aard van geweten. Haar verhandeling over gewetensbezwaarden biedt een origineel inzicht in dit thema door de gewetensbezwaarden - naast soldaten en zowel mannelijke als vrouwelijke burgers - in termen van gender te bekijken.” Tijdens de 11 novemberlezing vertelt professor Bibbings over groepen en individuen die tijdens de Eerste Wereldoorlog op verschillende manieren dienst weigerden of zich er tegen verzetten. Voor de muzikale omlijsting zorgt het jong dameskoor Amaranthe.

Inschrijven voor de 11 novemberlezing, die plaatsvindt op 10 november om 19.30 uur in Het Perron, kan via vrede@ieper.be of op 057/23.94.59.

Speciale Last Post

Het programma voor 11 november in Ieper ziet er als volgt uit:

- 8.45 uur: herdenkingshulde op de Franse begraafplaats Saint Charles de Potyze.

- 9.15 uur: eredienst in de Saint-Georges’ Memorial Church, alleen op uitnodiging.

- 9.30 uur: eredienst in de Sint-Maartenskathedraal.

- 10.15 uur: vertrek van de Poppy Parade aan het Vandenpeereboomplein.

- 10.30 uur: plechtigheid aan het Belgisch Monument.

- 11 uur: speciale editie van de Last Post aan de Menenpoort, alleen op uitnodiging. Er is wel een videoproductie op de Grote Markt.

- 20 uur: Last Post aan de Menenpoort.

Field of Remembrance

Al enkele jaren ‘plant’ het Royal British Legion duizenden artificiële rode poppies op het grasveld naast de Menenpoort. Op elke klaproos staat een tekst van een lid van het ‘Royal British Legion’ als bedanking aan de WO I-generatie. Op 6 en 7 november worden de poppies geplant door Ieperse schoolkinderen, vrijwilligers en leden van het Royal British Legion. Op 8 november vindt een inwijdingsdienst plaats en het poppyveld blijft staan tot Kerstmis. Bezoekers kunnen een boodschap nalaten op klaprozen die ter plaatse beschikbaar zijn.

Het stadsbestuur meldt dat op 11 november een groot deel van het centrum tussen 8 en 21 uur verkeersvrij zal zijn. Mensen die met de wagen komen, maken best gebruik van de randparkings aan de Tulpenlaan, Rijselpoort en Leopold III-laan.

Plechtigheden in de deelgemeentes

Ook in de deelgemeentes staan op 11 november heel wat plechtigheden gepland. Een kleine greep uit het programma.

- Boezinge: een samenkomst in de kerk, een evocatie door leerlingen van de vrije basisschool in Boezinge, een kransneerlegging en de Last Post.

- Dikkebus: optocht naar de kerk voor een herdenkingsmis met teksten uit het dagboek van Achiel van Walleghem en een bloemenhulde aan het oorlogsmonument.

- Elverdinge: om 10.30 uur een herdenkingsplechtigheid in de kerk en een optocht naar het oorlogsmonument op het d’Ennetièresplein. Om 11 uur sirenegeloei gevolgd door een minuut stilte. Er vindt ook een optocht plaats.

- Vlamertinge: een stoet en een eredienst. Ook wordt aan het monument van oorlogsslachtoffers een krans neergelegd.

- Voormezele: een bloemenhulde aan het graf van Llewelyn Davies door leerlingen van de eerste graad van de vrije basisschool in Voormezele.

- Zillebeke: een bloemenhulde aan onder andere het monument van Generaal Strzelczyck aan Hill 60 en aan het monument van de Franse verzetsstrijders.