Sparta Dikkebus verliest jeugdtrainer: “Steven was een topkerel, Sparta zal nooit meer hetzelfde zijn” Erik De Block

13 augustus 2020

13u18 0 Ieper Voetbalclub Sparta Dikkebus is in rouw na het overlijden van jeugdtrainer Steven Suffys (49). Hij is thuis overleden na een jarenlange strijd tegen een hersentumor. Steven was de echtgenoot van Ann Stroobandt en papa van Hannelore, Lise en Maud. Steven was een jeugdtrainer met engelengeduld.

“Het belang van Steven voor onze jeugdwerking kan niet worden overschat”, klinkt het bij de club. “Negen jaar geleden bevond de jeugdwerking zich in een dieptepunt. Steven was een clubman in hart en nieren en werd gevraagd de werking nieuw leven in te blazen. Hij aanvaardde deze uitdaging en begon met enkele spelertjes, niet wetende waar dit avontuur zou stranden. Hij sprak vaak mensen persoonlijk aan om hun kinderen te laten voetballen bij Sparta. Zijn visie was duidelijk: elk kind, ongeacht zijn talent, krijgt een kans. En dat waren geen loze woorden. Ondertussen werden vriendjesnamiddagen georganiseerd. Elk seizoen groeide het aantal jeugdspelers en werd ook de trainersgroep uitgebreid. Vorig seizoen startten we met meer dan 130 jeugdspelers en een groep trainers en bestuursleden van 25 mensen.”

“Wat nog mooier is: we zagen vriendschappen ontstaan tussen kinderen en ouders die elkaar voordien niet kenden. Steven was hiervan de grondlegger en bezieler. Ook onze leuze Forza Sparta! kwam van Steven. Door zijn innemende persoonlijkheid was hij vriend van velen. Humor, samen een pint drinken, serieuze gesprekken: het passeerde allemaal de revue als je tijd doorbracht met hem. Volgende week start het tiende seizoen van onze jeugdwerking. Het zou een jubileumjaar moeten worden, maar daar denkt nu binnen onze club niemand nog aan. Steven was een topkerel. Sparta zal nooit meer hetzelfde zijn.”