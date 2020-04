Solidarireit in de horeca: Brouwerij Leroy scheldt huurprijs voor april kwijt, Kaffee Bazaar levert dan weer bier aan huis Christophe Maertens

10u11 23 Ieper Nadat eerder brouwerij Vermeulen zijn horecazaken geen huurgeld voor april aanrekent, doet nu ook brouwerij Leroy uit Boezinge dat. De Belgian Brewers Federation roept ondertussen op de plaatselijke bierhandelaar niet te vergeten. Het bekende biercafé Kaffee Bazaar in Ieper brengt dan weer speciale biertjes tot bij je thuis.

Eerder liet brouwerij Vermeulen in Ieper zijn huurders al weten dat die geen huur moeten betalen voor april. Nu kregen ook de horecazaken die huren aan brouwerij Leroy uit Boezinge zo'n brief met goed nieuws in de bus. “Niet alleen voor de horeca, maar ook voor ons is het een financieel zware periode”, staat in de brief te lezen. “Ondanks deze moeilijke situatie willen we je ondertussen wat ondersteunen door de huur voor april te laten vallen. We hopen dat deze tegemoetkoming je extra budgettaire ruimte geeft en je in staat stelt om, na het aflopen van de maatregelen, er weer volop tegenaan te gaan”, laten zaakvoerders Philip, Karel en Bruno Leroy weten.

Lokale bierhandelaar

De Belgian Brewers Federation roept ondertussen op de lokale bierhandelaar niet te vergeten. “Door de coronamaatregelen beleven we een ongeziene situatie die nog even zijn gevolgen zal laten voelen. Ook eens we weer gezellig op café mogen, zal het voor heel wat ondernemers nog een uitdaging blijven. De horeca wordt geraakt en via hen de bierhandelaren en zo ook de brouwerijen.” De federatie vraagt mensen bij de lokale drankhandelaars, die trouwens ook water en melk aanbieden, te kopen. “Daarmee steun je hen en je lokale brouwer.”

Exotische biertjes

Mensen die echter thuis een niet-alledaags bier willen proeven tijdens de lockdown kunnen terecht bij Kaffee Bazaar in Ieper. “Takeaway mogen we als café niet doen”, reageert zaakvoeder Youri Devolder. “Thuis leveren mag echter wel. Mensen kunnen ons via Facebook contacteren en wij komen de bieren thuis leveren. Betalen kan alleen met kaart.” Op de bestellijst prijken exotische bieren, zoals de Piggy Brewing Monstrous Fat Pig Stout Coffee Bourbon of wat dacht u van een frisse Sudden Death The Wolfman Ate My Homework.

Minder goed nieuws voor wie een trappist van de broeders in Westvleteren lust. De productie in de abdij ligt namelijk stil en ook de verkoop via de website is opgeschort tot en met 19 april. Een eventuele verlenging zal tijdig worden aangekondigd.