Slib en vuil stapelt zich op in vestingwater aan Menenpoort Christophe Maertens

27 april 2020

Ieper In het vestingwater aan de Menenpoort in Ieper ligt heel wat afval. De wateren moeten gebaggerd worden, maar dat werd uitgesteld nadat er metaal in het slib werd gevonden.

Het water op de vestingen wordt beheerd door Vlaamse Milieumaatschappij en zal gebaggerd worden. Op de bodem ligt een massa slib tot anderhalve meter diep, wat de waterkwaliteit aantast. Normaal moest het baggeren al eerder gebeurd zijn, maar dat werd uitgesteld toen uit onderzoek bleek dat in het slib achthonderd metalen voorwerpen zaten. “Door de aanwezigheid van metaal moet met een zeef gewerkt worden”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Dat betekent een meerkost en de procedure daarvoor heeft voor het uitstel gezorgd. Momenteel kan er trouwens toch niet begonnen worden omdat het broedseizoen is. Vermoedelijk zal het voor later dit jaar zijn.”