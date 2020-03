Slechte plekken op de Grote Markt worden hersteld Christophe Maertens

07u53 2 Ieper In Ieper zijn arbeiders momenteel bezig de slechte plekken op de Grote Markt aan het herstellen, nadat ook al de stenen die onder de Menenpoort liggen weer op hun plaats werden gelegd.

Het Ieperse stadsbestuur maakte van de kalme periode gebruik om herstellingen uit te voeren van kapotte kasseien. “Na een geslaagde ingreep onder de Menenpoort zijn we nu gestart met een ander moeilijk punt, de Grote Markt. We zijn overal plaatselijk de slechte plaatsen aan het herstellen”, zegt schepen Ives Goudeseune. Later dit jaar zou de Menenpoort worden gereinigd, maar die operatie is uitgesteld.