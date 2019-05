Skatepark Ieper is versleten Christophe Maertens

28 mei 2019

14u28 5 Ieper Het skatepark aan de Fenix in Ieper is aan vernieuwing toe.

“Het Ieperse Skatepark is aan het einde van zijn leven”, geeft schepen Eva Ryde op Facebook toe. “We proberen het nog zo goed mogelijk op te lappen, maar de vijzen draaien op sommige plaatsen door.” Volgens Ryde kunnen mensen met voorstellen altijd bij de jeugddienst terecht. De dienst is trouwens al aan het overleggen met de skaters over wensen en noden. “Vorig jaar zat ik nog met hen samen voor een eerste brainstormsessie. Ook schepen van Jeugd Dimitry Soenen is op de hoogte, je kunt dus ook bij hem terecht. Ondertussen proberen we met het stadsbestuur de nodige centen bijeen te krijgen.”