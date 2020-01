Sint-Jozefschool Ieper winnaar Voorleesdag Christophe Maertens

09 januari 2020

14u04 0 Ieper De Sint-Jozefschool in Ieper is een van de winnaars van de Voorleesdag West-Vlaanderen geworden. De school kreeg een boekenpakket.

De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen organiseerde samen met twee andere ouderkoepels - GO!Ouders en KOOGO - de Grote Voorleesdag voor ouders op school. “Van Knokke tot in Maasmechelen gingen ouders en grootouders voorlezen op de school van hun kind of kleinkind”, zegt Saar Decoutere, medewerker VCOV voor Oost -en West-Vlaanderen. Ook de Sint-Jozefschool in Ieper nam deel en heeft nu een boekenpakket gewonnen. “De jury was onder de indruk van het uniek concept om de voorleesdag te koppelen aan een gezellig onthaalmoment voor grootouders in de klassen. Het feit dat de school met dit evenement tweehonderd grootouders heeft bereikt, is fantastisch.”

Als prijs kreeg de Sint-Jozefschool een boekenpakket met twintig kinder- en jeugdboeken. Andere winnaars in West-Vlaanderen zijn BuBaO Spermalie, vzw De Kade Brugge, VBS Immaculata Sint-Michiels, VBS Centrum Anzegem, VBS Sint-Eloois-Winkel en VBS ’t Pluimpje Diksmuide.