Sint-Jansgodshuis wordt ‘Instituut der Wederverbeelding’ Christophe Maertens

06 september 2019

09u46 0 Ieper Zondag opent de ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’, een kunstcollectief van jonge streekgenoten, officieel zijn Instituut der Wederverbeelding. “In september organiseren we verschillende workshops voor allerlei leeftijden”

De Dienst der Gedroomde Wederverbeelding wil mensen via kunst laten nadenken, experimenteren en bouwen over en aan hun gedroomde stad van morgen. Zondag, op de Open Monumentendag, opent in het Sint-Jansgodshuis in Ieper het ‘Bureau der Wederverbeelding’. In verschillende workshops wordt nagedacht over hoe het Sint-Jansgodshuis kan worden ‘wedervereeld’. “Denkers en doeners werken samen, waarbij de eersten input leveren aan de laatsten”, aldus de initiatiefnemers. “Iedereen is welkom om mee te bouwen, denken, ontwerpen, experimenteren en in realtime te wederverbeelden. Op het eind van de dag volgt de inhuldiging van de ideeëngalerij.”

Eerder hield de ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’ een ‘Openbare Verkoop’. Dat deden ze om geld in te zamelen voor hun tijdelijke invulling van het Sint-Jansgodshuis. Het evenement werd afgesloten met een ’Stadsloting’ waarbij een aantal ‘Wederverbeeldingswerken’ werden verloot.

“In september organiseren we verschillende workshops voor allerlei leeftijden”, zegt Theo Vantomme, coördinator van de ‘Dienst’. “Het gaat van skateworkshops in de stad tot het breien van een werk zo groot als het Belfort, iedere leeftijd vindt er wat wils.”.

De ‘Dienst’ zette een paar weken geleden de stad ‘te koop’. “We bereikten ons einddoel van een crowdfunding. Toch willen we Ieperlingen en streekgenoten blijven stimuleren ons project te steunen. Donaties vanaf 1 euro zijn al welkom. Het extra geld die we inzamelen zal gebruikt worden om nog meer workshops te organiseren tijdens september en oktober en om de werking duurzamer te maken. Er zijn al heel wat ideeën, maar we gaan deze twee maanden in gesprek met de inwoners van Ieper en zien waar er nood aan is.”

De crowdfunding loopt nog tot zondag 8 september. “Die dag wordt het eindbedrag bekend gemaakt en gaat de eerste wederverbeeldingsworkshop van start in het Sint-Jansgodshuis. Deze heet ‘Realtime Wederverbeelding, en alle leeftijden zijn welkom.”