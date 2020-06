Simonne (85) stierf niet door geweld, mogelijk toch natuurlijk overlijden VHS

11 juni 2020

Simonne Dickele, de weduwe van 85 uit Ieper wiens stoffelijk overschot net voor de afscheidsdienst plots in beslag werd genomen door het gerecht, is geen gewelddadige dood gestorven. Dat blijkt uit de autopsie. Het is nu alleen nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek.

De onverwachte inbeslagname van het lichaam kwam er nadat haar jongste dochter dinsdagavond naar de politie trok om daar een belastende verklaring af te leggen. De vrouw beweerde dat haar moeder niet zomaar gestorven was. Na contact met het parket werd besloten een lijkschouwing uit te voeren. Daarom moest de afscheidsdienst, die gepland was op woensdag 10 juni, worden uitgesteld. Uit de autopsie is ondertussen gebleken dat er geen tekenen van geweld zijn op het lichaam van Simonne Dickele. Om helemaal zeker te zijn dat de bejaarde weduwe een natuurlijke dood is gestorven, wacht het parket nu nog de resultaten af van het toxicologisch onderzoek. Die zouden binnenkort bekend moeten zijn.