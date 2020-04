Signalisatiebedrijf Vandommele failliet, overnemer gezocht LSI

01 april 2020

12u34

Bron: LSI 3 Ieper De rechtbank van koophandel heeft signalisatiebedrijf Vandommele uit Wevelgem failliet verklaard. Zes werknemers verliezen daardoor hun job. De curator hoopt dat zich snel toch nog een overnemer aanbiedt.

Vandommele Visual Communication and Security Systems, kortweg Vandommele VCS, ontstond al in 1929 op het Plein in Kortrijk en profileerde zich aanvankelijk als specialist in graveerwerken van plakkaten en stempels. Doorheen de jaren maakte het bedrijf de omschakeling naar veiligheidssignalisatie, binnen- en buitenbewegwijzering en belijning. Het bedrijf was tot 2017 in handen van de familie Maeckelberghe maar zat toen al in zwaar weer.

Aquapark

Onder meer ex-senator en ex-Vlaams parlementslid Jacques Laverge uit Kortrijk gooide het bedrijf halfweg 2017 een levenslijn toe. De maatschappelijke zetel verhuisde naar de Kouterstraat in Wevelgem. Even leek het bedrijf te kunnen overleven. Mooie projecten in het stadsmuseum in Ieper en Aquapark Bellewaerde konden worden binnengehaald. Maar uiteindelijk deed een te hoge kostenstructuur het bedrijf toch de das om. Als curator is advocaat Stefaan De Geeter uit Kortrijk aangesteld. Hij hoopt snel toch nog een overnemer te vinden. Geïnteresseerden kunnen hem contacteren.