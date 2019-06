Shop&Go moet probleem van laden en lossen een antwoord bieden Christophe Maertens

08 juni 2019

10u09 0 Ieper Op de laatste gemeenteraad kaartte Groen het probleem van het parkeren bij laden en lossen aan in Ieper. Het stadsbestuur wil dat aan pakken met shop&go.

“Laden en lossen in het centrum van Ieper kan momenteel tussen 6 uur ’s morgens en 13.30 uur in de namiddag”, zegt raadslid Veerle Billiau. “De meeste bevoorrading gebeurt in volle ochtendspits, waarbij vrachtwagens en bestelwagens dubbel parkeren. Dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Als fietser moet je bijna gedragen als een kamikazepiloot om veilig doorheen de stad te geraken. Dat winkels en restaurants bevoorraad moeten worden, staat buiten kijf, maar dat er tijdens het laden en lossen dubbel wordt geparkeerd, dat moet anders kunnen.”

Volgens Groen ligt het probleem deels bij de bezetting van de laad- en loszones. Pas na 13.30 uur mogen deze als parkeerplaats worden gebruikt”, zegt Veerle Billiau. “Toch leert de ervaring dat heel wat van deze zones bezet zijn nog voor 13.30 uur. Wij vragen het stadsbestuur dit dan ook strenger te controleren.”

Het stadsbestuur wijst erop dat iedereen die levert zich dient te houden aan de regels en reglementair moet parkeren. “Dus niet in dubbele rij op het wegvak, pal op het traject dat fietsers volgen”, aldus het bestuur. “In ons bestuursakkoord kon je al lezen om shop&go breed uit te rollen in onze stad en de deelgemeenten. Dit om de bereikbaarheid van onze handelaars in het centrum te bewaken, maar ook voor deze problematiek van laden en lossen een antwoord te bieden. De specifieke locaties voor shop&go willen we wel doordacht gaan vastleggen, dus daar nog even geduld. Ondertussen gaan we de politie vragen verscherpt toezicht te houden op de huidige situatie.”