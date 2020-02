Shari Platteeuw is nieuwe voorzitter Groen Ieper Christophe Maertens

03 februari 2020

16u40 3 Ieper Groen Ieper heeft met Shari Platteeuw (32) een nieuwe voorzitter. Ze vervangt Sam Vancayseele, die vanaf deze maand deel zal uitmaken van de gemeenteraadsfractie. Beide mandaten zijn niet combineerbaar.

“Groen Ieper staat na een eerste jaar met een nieuwe fractie volledig op de kaart in het politieke landschap, maar we willen in 2020 nog een stapje verder gaan”, zegt de nieuwe voorzitter. “We gaan vanaf nu met een jaarthema werken en voor het eerste jaar is dat ‘Tussen Jong & Oud’. Een thema waarin we willen inpikken op de verjonging van onze stad, maar ook aandacht willen schenken aan de vergrijzing van Ieper.”

Daarnaast wil Groen Ieper politiek en burger blijven verbinden. “Met ‘Groen komt naar je toe’ lanceren we een nieuw project waarbij we al dit jaar huisbezoeken zullen afleggen”, weet Shari. “Aansluitend zullen we een bewonersvergadering organiseren. Eigenlijk een beetje gelijkaardig met wat we vorig jaar in Brielen hebben gedaan.”

De nieuwe voorzitter zetelt ook in het nationale partijbestuur en Groen Westhoek. Samenwerken met elk niveau is voor haar belangrijk en kan Ieper alleen maar versterken. Ze wordt gesteund door zes Ieperse bestuursleden: Guillaume Doise, Thibault Doise, Riane Malfait, Kathleen Bevernage en gemeenteraadsleden Sam Vancayseele en Jordy Sabels.