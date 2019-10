Shari Platteeuw is eerste Ieperling in het partijbestuur van Groen Christophe Maertens

25 oktober 2019

10u12 0 Ieper De Ieperse Shari Platteeuw (32) is de eerste Ieperse die is verkozen voor het partijbestuur van de partij Groen.

Platteeuw is bestuurslid bij Groen Ieper en personeelsverantwoordelijke in de raad van bestuur van Jong Groen nationaal. Ze werd samen met Aimen Horch vanuit Jong Groen afgevaardigd om deel te nemen aan de verkiezing voor het nationaal Partijbestuur. Beiden werden ze verkozen. “ik was heel verrast met het resultaat”, zegt Shari. “Alle kandidaten waren erg sterk en enkelen van hen kregen ook opmerkelijk veel steun van de nationale kopstukken. Ik heb eerlijk gezegd niemand echt gemobiliseerd om het voor mij op te nemen tijdens de pleidooien. Toen ik hoorde dat ik toch verkozen was met een absolute meerderheid, sprong ik een figuurlijk gat in de lucht.”

Aimen bracht tijdens de verkiezing zijn kijk op de excuus allochtoon en zijn geloof in kwaliteitsvolle personen van diverse achtergronden, die we de kans moeten geven om te groeien. Shari trekte in haar speech de sociale kaart en gaf aan dat ze het platteland wil vertegenwoordigen. “Ik vermoed dat mijn pleidooi voor het platteland een gevoelige snaar heeft geraakt bij veel leden. Ik wou niet teveel over mezelf vertellen, maar vooral mijn visie meegeven over de uitdagingen voor Groen de komende jaren”, zegt ze.