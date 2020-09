Schoolwinkel De Link viert 20ste verjaardag: “Leerlingen moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen werken” Christophe Maertens

28 september 2020

18u58 1 Ieper De schoolwinkel De Link in Ieper gaat zijn 20ste werkjaar in. Het pedagogisch project doet leerlingen van de afdelingen Verkoop en Mode van de Heilige Familie de shop uitbaten alsof het hun eigen zaak is. “We willen een link zijn tussen de onderwijspraktijk en de werkelijkheid van het echte handelsleven”

Alles begon 20 jaar geleden toen de directeur van de Heilige Familie ervan droomde om met zijn afdelingen Verkoop en Mode meer naar buiten te komen. “We wilden niet in het vaarwater van de plaatselijke handelaars komen. Het werd al vlug een succes. Na ons eerste werkjaar zagen de betrokken leerlingen en leerkrachten dat de Link veel meer is dan ‘winkeltje spelen’”, aldus adviseur-coördinator Stefaan Dehaerne. “Financieel was de start niet eenvoudig. Niettegenstaande de goede omzet van iets meer dan 10.000 euro, zou een winkelier die hiervan moest leven zwarte sneeuw zien. Gelukkig vonden we goede sponsors in onze school en de aandeelhouders.”

Trends Top 100

“Net zoals heel wat winkeliers rekenden wij onze uren niet door. Het is jammer dat de inzet van velen en de vele inzet niet recht evenredig is met het omzetcijfer, want dan zaten we ongetwijfeld in de Trends Top 100.” Voor de leerlingen was het belangrijk dat ze veel klanten over de vloer kregen en zo volledig zelfstandig een winkel leerden runnen. Sinds september 2003 werkt de winkel met 1 leerling die gedurende een volledige week verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de winkel. “Op die manier proberen we de verantwoordelijkheidszin van de jongeren aan te wakkeren”, aldus de coördinator.

Zusjes Vandecappelle

“In 2008-2009 begon de samenwerking met Egomaniac, een grafisch bedrijfje gespecialiseerd in gepersonaliseerde producten. Het deed deugd de twee zaakvoerders - de zusjes Katrijn en Lieselot Vandecappelle - te betrekken bij ons project, want ze zijn oud-leerlingen van onze school. Ook gingen we in zee met Kudzu, een Brugse webshop met ecoassortiment. Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen voor het milieu.”

Het coronavirus noopte de winkel tot een sluiting van een aantal weken. “Dit schooljaar bestaan we 20 jaar en werken we naast Kudzu en lokale lekkernijen samen met De Lovie om de producten die mensen met een verstandelijke handicap gemaakt hebben te verkopen.”

De schoolwinkel De Link bevindt zich in de Tempelstraat 15 in Ieper en is bereikbaar via 057/42.49.94.