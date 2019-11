Schooldirecteur Reginald Vandevivere (60) laat heel onverwacht het leven: “Reginald was een hele toffe gast” Christophe Maertens

26 november 2019

21u42 0 Ieper In de nacht van maandag op dinsdag is Reginald Vandevivere op 60-jarige leeftijd overleden. Hij liet het leven na een hartfalen. Vandevivere was directeur van de Vrije Basisschool De Schatkist Hollebeke-Voormezele. De man laat drie kinderen na.

“Soms is er zo veel dat we voelen, maar zo weinig dat we kunnen zeggen.” De vrije basisschool De Schatkist in Hollebeke en Voormezele is in shock na het plotse overlijden van hun directeur Reginald Vandevivere. De man liet in de nacht van maandag op dinsdag het leven na een hartfalen. Hij belde nog zelf de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De directeur werd 60 jaar oud.

“We weten niet goed wat we nu moeten doen of zeggen”, klonk het maandag bij een medewerker van de school. Op de website van de lagere school staat een foto en een tekstje. “Reginald was hier al 26 jaar directeur”, zegt zijn voorgangster zuster Agnes Recour van de kloostergemeenschap Zusters van Liefde in Hollebeke. “Ik heb hem nog in dienst genomen als leerkracht en ik kende hem heel goed. Hij kwam hier nog elke dag binnen bij mij. Het nieuws van zijn overlijden kwam heel onverwacht.”

Levensgenieter

Reginald Vandevivere was heel gekend in voetbalmiddens. Hij was tot het jaar 2000 trainer van Blue Star Geluveld en stopte daarmee omwille van beroepsomstandigheden. Hij is een tijd lid geweest van de raad van bestuur van KVK Westhoek en was betrokken bij de sportieve werking van de club. Reginald is voorzitter geweest van het G-voetbal van KVK Westhoek. (G-voetbal is voetbal voor mensen met een beperking, nvdr).

Geert Glorie, jeugdtrainer van de voetbalclub, was een vriend. “Ik kon het niet geloven toen ik deze morgen (dinsdag, nvdr) het nieuws kreeg”, zegt Geert. “Ik kende Reginald goed en ook zijn vriendin. Hoewel hij niet meer actief was in de club, kwam hij nog regelmatig naar de thuiswedstrijden kijken.” Geert omschrijft zijn vriend als een toffe gast. “Ach, het was heel fijn om met hem op stap te gaan. Het was een echte levensgenieter en hij ging graag iets eten.”

Reginald Vandevivere werd geboren in Zonnebeke op 6 oktober 1959. Hij laat drie kinderen na en had een vriendin. De begrafenis vindt plaats op zaterdag 30 november om 10 uur in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper.