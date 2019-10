Scholieren ondergedompeld in werking CWGC op Youca Day Christophe Maertens

17 oktober 2019

16u02 2 Ieper De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) nam donderdag voor de eerste keer deel aan Youca Action Day. Twee studenten van het College te Ieper werden ondergedompeld in de wereld van de restauratie van de begraafplaatsen en monumenten. “Voor ons is dit een prachtige opportuniteit om jongeren niet alleen kennis te laten maken met duurzaam ondernemerschap, maar ook met onze organisatie, oorlogserfgoed en herdenken.

Tijdens Youca Action Day engageren zich in Vlaanderen zo’n 15.000 jongeren van het vierde tot het zevende middelbaar om een dag mee te werken in het bedrijfsleven. Dit jaar neemt de CWGC voor de eerste keer deel. Het loon van 55 eur, wordt geschonken als steun aan ondernemende jongeren in Guinee en België. Op deze manier wil Youca de werkloosheid in Guinee verminderen door dit ondernemerschap te stimuleren.

Naast het steunen van ondernemerschap in Guinee en België door een schenking van hun loon, konden scholieren Ibe Riem (16) en Luna Deroo (16) hun steentje bijdragen bij het herdenken van de oorlogsslachtoffers die de commissie verzorgt.

Luna en Ibe tekenden in op de vacatures van de CWGC. Luna ging op stap met Assistant Supervisor Lander Soens en stuurde samen met de CWGC teamleader Hans Caignie de teams aan tijdens onder meer het lopende restauratieproject op CWGC Wytschaete Military Cemetery. Samen onderzochten ze innovatieve restauratietechnieken en materialen zoals kalkmortel, natuursteenherstel en reinigingstechnieken. Medestudent Ibe Riem volgde een ganse dag CWGC teamleider Jody Lamerand, die op CWGC Hyde Park Corner (Royal Berks) Cemetery onderhoudswerken uitvoert. Ibe nam zelf hamer en beitel in de hand. Graveren van grafstenen, steenherstel en bronzen van metalen stond op het programma.

“Voor ons is dit een prachtige opportuniteit om jongeren niet alleen kennis te laten maken met duurzaam ondernemerschap, maar ook met onze organisatie, oorlogserfgoed en herdenken”, zegt Stefanie De Man, HR manager bij de Commonwealth War Graves Commission. “Dat we hierbij duurzaam ondernemen bij de jongeren uit Guinee kunnen stimuleren is voor ons wel speciaal. In Guinee liggen namelijk twee oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven.”