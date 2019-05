Scholieren houden de stad proper Christophe Maertens

23 mei 2019

16u32 2 Ieper Leerlingen van de school Heilige Familie Ieper waren donderdag op pad om zwerfvuil op te ruimen.

Een groepje leerlingen van het vierde jaar kantoor/verkoop van de Heilige Familie was donderdag op zoek naar zwerfvuil in de Ieperse binnenstad. “Wat mij vooral opvalt, is het grote aantal peuken”, zegt de begeleidende leerkracht. “Het stadsbestuur zou daar toch eens iets aan moeten doen, bakken plaatsen of zo. Ik heb wel de indruk dat we minder blikjes vinden dan vorig jaar, wat dan wel weer positief is.”

“Het is al het tweede jaar op rij dat onze school deelneemt aan het project van de Mooimakers”, weet Christa Verhanneman van de Heilige Familie. “Maandelijks ruimen we met een klas het zwerfvuil op in de buurt van onze school. Daarnaast trekken we twee keer per jaar met driehonderd leerlingen de stad in om ook daar schoon te maken. We willen onze jongeren sensibiliseren. Milieu is voor ons een belangrijk thema. Naast het project van de Mooimakers namen we dit jaar ook deel aan het project ‘afvalarme school’.”

Mooimakers is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. Meer info op mooimakers.be.