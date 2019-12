Scholieren debatteren in leerlingenparlement over school Christophe Maertens

02 december 2019

14u14 2 Ieper In het college van Ieper werd maandag tijdens de middagpauze een leerlingenparlement georganiseerd. Daarbij werden drie stellingen besproken. “We hopen dat de directie iets doet met onze bevindingen.”

“Met het leerlingenparlement willen we leerlingen meer inspraak geven”, zeggen Sander Mathijs (5de Economie-Wiskunde) uit Langemark-Poelkapelle en Lara Borremans (5de Grieks-Wiskunde) uit Ieper. “We willen vooral een zicht hebben over wat er leeft in de school. We debatteren alleen over zaken die gelinkt zijn aan school.”

Het is de eerste keer dat de jongeren een leerlingenparlement houden. “We hebben het vorig jaar geprobeerd, maar we hadden toen te weinig tijd om alles rond te krijgen. Leerlingen zijn niet verplicht te komen luisteren. Toch hebben 210 leerlingen en 40 leerkrachten zich ingeschreven, daarmee zijn we heel tevreden.” De initiatiefnemers willen in het tweede trimester opnieuw een jongerenparlement houden. “Dat hangt er vooral van af of er nood aan is. We gaan dan op zoek naar stellingen die voor iedereen van toepassing kunnen zijn. We hopen dat de directie daarna rekening houdt met de argumenten die uit het debat naar voor komen.”

Middagmaal

Maandag kregen de leerlingen en leerkrachten drie stellingen voorgeschoteld, zoals ‘De school moet betere initiatieven durven nemen om iedereen voldoende tijd en ruimte te geven om op een gezonde en rustige manier van het middagmaal te genieten.’ Er kwamen opmerkingen dat er soms niet genoeg beleg is, maar ook dat de kwaliteit van het voedsel best wel oké is. “Ik zie heel wat zaken waarvan we ons als school wel bewust zijn en er komt binnenkort verandering in, maar het tijdstip van de middagpauzes blijft zoals nu”, antwoordde directeur Frank Hosten.