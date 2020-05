Scholen zoeken vrijwilligers voor noodopvang Christophe Maertens

12 mei 2020

08u42 18 Ieper De Ieperse scholen doen samen met het stadsbestuur van Ieper een oproep naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de noodopvang. Zij kunnen helpen begeleiden tijdens de preteaching en ontspanningsmomenten.

Leerlingen uit het eerste, tweede en zesde schooljaar mogen vanaf 15 mei weer naar school. Naast hun kerntaak van onderwijzen moeten scholen ook noodopvang organiseren voor de kinderen die nog geen les krijgen en aan de voorwaarden voor noodopvang voldoen. En dat is een moeilijke puzzel, dus alle hulp is welgekomen. “Als stadsbestuur ondersteunen we de scholen al door 1.150 nadars uit te lenen en lokalen ter beschikking te stellen”, zegt schepen van Onderwijs Eva Ryde (N-VA). “Genoeg mensen vinden die de kinderen kunnen begeleiden is echter het grootste knelpunt. Samenwerken is het antwoord, in het belang van alle kinderen die zo hun lessen weer kunnen volgen en ouders die opnieuw kunnen werken.”

Maximum veertien kinderen

Bijna alle leraren worden in elke school al ingezet voor lessen en aanlooplessen. De leerlingen mogen maximaal met veertien samen in een klas. Daarom doen de scholen een beroep op ondersteuning van de stad voor de noodopvang. Stad Ieper kan een aantal personeelsleden inzetten voor de noodopvang, maar heeft zelf onvoldoende mankracht om alle scholen van voldoende mensen te voorzien. De stad hoopt daarom dat vrijwilligers de scholen uit de nood kunnen helpen. Zij kunnen helpen begeleiden tijdens de preteaching en ontspanningsmomenten. Vrijwilligers hebben affiniteit of ervaring in sociaal-pedagogisch werk en moeten minimum 18 jaar zijn, niet ouder zijn dan 65 jaar of tot een risicogroep behoren. Wie zich aanmeldt, is bereid minstens een halve dag per week in te staan om een groep van maximum veertien kinderen te begeleiden. Hun leeftijd varieert van 2,5 tot 12 jaar. Vrijwilligers krijgen een vergoeding.

Aanmelden

Op ieper.be/ieperhelpt kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Hierbij moet je een uittreksel van het strafregister toevoegen, dat je makkelijk en snel kunt opvragen via het thuisloket ieper.be/thuisloket . Meer info via huisvanhetkind@ieper.be of bel naar het corona-meldpunt 0800/98.900.