Scholen organiseren zich volop om leerlingen nuttige opvang te kunnen geven Christophe Maertens

16 maart 2020

16u13 3 Ieper Het lijkt erop dat heel wat ouders zelf een opvang konden organiseren voor hun kroost nadat de overheid de scholen sloot tegen de verspreiding van het coronavirus. In het kleuter- en lagere onderwijs daagde een minderheid van leerlingen op, terwijl bijvoorbeeld in het college geen enkele scholier naar school kwam. “We zijn de ouders dankbaar voor hun inspanningen, maar wij blijven 100 procent beschikbaar”, zegt Lieven Calis van Sint-Jozefsschool.

In de Vrije Basisschool Capucienen in Ieper kwam maandagochtend zo’n 8 procent van de leerlingen naar school. “We zijn de ouders dankbaar voor hun creativiteit”, zegt directeur Stijn Dujardin. “Ze organiseren zo goed en zo kwaad ze kunnen een eigen opvang voor hun kinderen. Er worden daarvoor soms zelfs buren ingeschakeld en zo.” Alle leerkrachten – althans diegene die niet ziek zijn of tot een risicogroep behoren – kwamen wel naar het werk. “Het is nog een beetje zoeken naar een goede invulling om de kinderen een nuttig tijdverblijf te geven”, aldus de directeur. “Ze mogen zich niet vervelen, het moet toch een beetje zinvol zijn. Het wordt afwachten of er de komende dagen nog veel leerlingen zullen bijkomen en hoe alles zal evolueren. Ver vooruit kijken kunnen we immers niet doen.”

Kinderen van artsen

Ook Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefsschool, dankt ouders voor de inspanningen die ze doen om hun kinderen op te vangen. “Vandaag (maandag, nvdr) waren er 35 van de in totaal 407 leerlingen ingeschreven voor de opvang, maar op het laatste ogenblik annuleerden er wel nog enkele”, aldus de directeur. “Morgen dinsdag zijn er een vijftigtal ingeschreven. In totaal waren er 75 ingeschreven deze week, maar dat getal minderde tot 70.” De school denkt na hoe ze de opvang het best organiseert. “We blijven die 100 procent voorzien, zodat de ouders niet in de problemen komen. Zo lopen er hier enkele kinderen van artsen school en ook van personeel van het zorgcentrum. Die mensen moet dus op ons kunnen rekenen. We blijven dus beschikbaar tussen 7 uur ’s morgens en 18.15 uur ’s avonds.”

Middelbare scholen

In het college van Ieper is er een noodopvang voorzien, maar geen enkele leerling kwam maandag naar school. “Ouders kunnen daarop per halve dag intekenen”, aldus directeur Frank Hosten. “We zijn echter blij dat ouders de opvang op zich nemen en dat de oproep om thuis te blijven goed wordt gerespecteerd. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om leerkrachten thuis te laten die op hun beurt dan voor hun kinderen geen opvang moeten zoeken. Wel konden vandaag nog leerlingen boeken en materiaal op komen halen.” De school gaat de komende weken haar leerlingen opdrachten via internet laten uitvoeren. “Nieuwe leerstof mogen we van de overheid niet geven, het wordt dus vooral herhaling en feedback. We gebruiken daarvoor het gezond verstand en gaan ook geen overvloed aan werk geven, dat kan niet de bedoeling zijn. We raden de leerlingen wel aan om zoveel mogelijks in een schools ritme te blijven werken”, aldus de directeur.

Google Classroom

“Het Technisch Atheneum Ieper wil bij eventuele lockdown door het coronavirus afstandsonderwijs tijdens de lesuren blijven aanbieden”, aldus beleidscoördinator Kimberly Maricau van het Technisch Atheneum in Ieper. “We doen hiervoor beroep op het online leerplatform van de campus: Google Drive en Classroom. Alle leerlingen en leerkrachten beschikken via Smartschool over een ongelimiteerde online schijfruimte waarop lesmateriaal en cursussen kunnen worden geplaatst. Via Google Classroom kunnen leerkrachten taken aan hun leerlingen verdelen en deze zelfs automatisch laten verbeteren.”

Werkmannen

“Naast leerkrachten hebben we telkens ook iemand van het secretariaat, receptie en het leerlingensecretariaat die van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 16 uur op school zijn”, zegt Stefaan Dehaerne, technisch adviseur in de Heilige Familie in Ieper. “Onze drie poetsdames poetsen de lokalen deze week grondig met extra aandacht voor klinken, lessenaars, toetsenborden, computermuizen en startknoppen. Vanaf volgende week blijven zij thuis via tijdelijke werkloosheid. Onze twee halftijdse werkmannen maken van de gelegenheid gebruik om in de klassen een aantal klusjes uit te voeren die anders pas in de paasvakantie uitgevoerd gingen worden. Uiteraard hebben we hen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien, zoals reinigingsdoekjes en desinfecterende sprays. En uiteraard geregeld de handen wassen!”