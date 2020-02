Schepen wil zo snel mogelijk landbouwraad oprichten Christophe Maertens

12 februari 2020

11u02 0 Ieper Schepen van Landbouw Patrick Benoot (Open Ieper) wil snel werk maken van een landbouwraad. Dat zegt de schepen in zijn antwoord op een vraag van (gewezen) gemeenteraadslid Els Morlion (CD&V), die zich afvraagt het nu staat met de landbouwraad.

Het oprichten van een landbouwraad behoorde tot de prioriteiten op vlak van landbouw. “De uitnodigingen daarvoor werden vorig jaar in september verstuurd naar de sector. We kregen heel wat reacties. Niet alleen van mensen die kandidaat waren voor de verschillende landbouworganisaties, maar ook van mensen die zich als onafhankelijke deskundige presenteerden. Door een aantal omstandigheden – het verwerken van dossiers landbouwschade door de droogte en ziekte van een personeelslid - hebben we dit nog niet verder uitgewerkt. We gaan binnnekort een selectie maken, zodat we zo snel mogelijk een landbouwraad kunnen oprichten.”

Onafhankelijke deskundigen

“Voor de samenstelling van de landbouwraad gingen we te rade bij verschillende steden en gemeenten. We kozen uiteindelijk voor een formule waarbij de landbouworganisaties één of meerdere vertegenwoordigers krijgen en ook een vervanger kunnen aanduiden”, legt de schepen uit. “Daarnaast zullen er ook vijf onafhankelijke deskundigen met een link met de landbouw in zetelen. Samen met de ambtenaar en mezelf zal de raad vijftien leden tellen.”

De voorbije jaren was er enkel een commissie landbouw die alleen samenkwam als de nood bestond. Deze commissie had geen adviesfunctie.

Voor Els Morlion was het haar laatste tussenkomst op de gemeenteraad, want ze hield er ondertussen mee op.