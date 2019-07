Schepen waarschuwt voor broodfokkers: “Zo’n hondenkwekerijen zijn enkel uit op winstbejag en nemen het niet zo nauw met dierenwelzijn” Christophe Maertens

04 juli 2019

11u22 7 Ieper De stad Ieper vraagt mensen die een huisdier willen kopen om dat niet te doen bij een broodfokker. In Boezinge ging onlangs hondenkwekerij de Poezelhoeve over de kop, door veel hondenliefhebbers gezien als broodfokkerij.

Schepen van Dierenwelzijn Ives Goudeseune (sp.a) waarschuwt voor broodfokkers. “Zo’n hondenkwekerijen zijn alleen uit op winstbejag en nemen het niet nauw met dierenwelzijn. Pas na een tijdje merk je dat de pup ziek wordt, ziekelijk blijft of gedragsproblemen begint te vertonen.”

Een broodfokker herken je omdat hij altijd meer dan twee rassen verkoopt en altijd pups ter beschikking heeft, terwijl een goede kweker pas af en toen een nestje heeft. Bij een broodfokker stap je na vijf minuten al buiten met een hond. Vaak krijgt de koper de papieren en het paspoort pas na aankoop om dan te merken dat er iets niet klopt of te zien dat de pup uit het Oostblok komt. Informeer ook hier vooraf grondig. Ga na of de kennel een erkenning heeft. Let ook op met hobbykwekerijen, ook hier is misbruik niet uitgesloten. Een dierenarts kan hier zeker ook advies over geven.

Asiel

In Boezinge ging onlangs een hondenfokker failliet. Die fokker werd door hondenliefhebbers gezien als een broodfokkerij. Honden die daar gekocht waren, werden al vlug ziek. Er ging een petitie rond voor de sluiting van de Poezelhoeve. Een paar maanden geleden ging die over de kop. Op dezelfde plaats is al een nieuwe hondenkweker te vinden.

“Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een hond of kat uit het dierenasiel. Zo bezorg je deze dieren een mooie thuis. De mensen van het asiel zullen je de nodige raad en advies geven. Wie een kat uit het asiel adopteert, krijgt meteen een gesteriliseerd en gevaccineerd dier.” Meer info op www.dierenasielieper.be.

Wie vermoedens heeft over wanpraktijken rond dierenwelzijn kan dit melden bij de lokale politie op 057/23.05.00 of online aangifte doen via het meldpunt van de dienst Dierenwelzijn van het Vlaamse Gewest op www.lne.be/meldpunt-verwaarloosde-of-mishandelde-dieren.