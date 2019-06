Schenking van een herdenkingssteen aan het In Flanders Fields Museum Christophe Maertens

05 juni 2019

08u50 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum krijgt een schenking van de goed bewaarde herdenkingsteen voor karabinier Emile Lindekens. De steen werd gevonden in het huis van de voormalige bierhandelaar Roger Delva in Hoogstade.

Manon Heyndrickx en haar vriend ontdekten de steen in een hangar aan hun woning. Het koppel zijn de nieuwe eigenaars van het grote huis van voormalig bierhandelaar Roger Delva in Hoogstade bij Alveringem. De jonge eigenaars tasten in het duister hoe de steen in hun woning terecht kwam, maar ze zijn blij dat het museum er zich wil over ontfermen.

Karabinier Emile Lindekens werd geboren op 21 oktober 1886 en hij was de zoon van Henri en Marie Philippaer uit Schaarbeek. Hij raakte dodelijk gewond op 6 oktober 1916 in Sint-Jacobskapelle en werd overgebracht naar het hospitaal in Hoogstade waar hij ’s anderendaags overleed. In 1921 werd zijn lichaam overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats in Schaarbeek.

De steen zal op 7 juni worden overhandigd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het regiment Carabiniers/Grenadiers, van de Souvenir Français afd. Veurne/Alveringem, van de Stad Ieper en van het in Flanders Fields Museum.