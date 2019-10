Saskia Dehollander volgt Dimitri Knockaert op als gemeenteraadslid Christophe Maertens

23 oktober 2019

10u23 6 Ieper Het Ieperse gemeenteraadslid Dimitri Knockaert (Vlaams Belang) stapt om medische redenen uit de politiek. Hij wordt vervangen door Saskia Dehollander.

“Dimitri Knockaert nam in januari het mandaat op in de gemeenteraad en de Raad Maatschappelijk Welzijn. Om medische redenen heeft hij vorige week besloten zijn mandaten af te staan en te stoppen met politiek”, zegt fractieleider Nancy Six. “Het ontslag is een verrassing. Knockaert had nog het voornemen om dit najaar de lokale afdeling van Vlaams Belang Jongeren op te starten. Deze plannen worden nu even in de koelkast gestopt. Saskia Dehollander neemt vanaf november de fakkel over en volgt hem op in de raden en commissies.”

Dehollander viel bij de vorige legislatuur uit de boot als opvolger omdat ze niet voldeed aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. “Om gemeenteraadslid te kunnen worden, moest ze tot de dag van de installatievergadering van de gemeenteraad onafgebroken in de bevolkingsregisters van Ieper ingeschreven zijn. Dat was toen niet het geval”, verduidelijkt Six. “Deze keer voldoet ze wel aan alle voorwaarden.” Ze raakte bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen vanop de derde plaats nipt niet verkozen, maar zal nu toch kunnen zetelen.

Saskia is een alleenstaande mama van 43 jaar met drie kinderen van 24, 20 en 15 jaar. Saskia legt haar eed af tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 4 november om 19.30 uur in Auris.