Santa Claus Run herrijst in Vlamertinge en wordt Santa Claus Fun Run Christophe Maertens

18 oktober 2019

14u31 2 Ieper In Vlamertinge vindt op zaterdag 28 december de eerste editie van de Santa Claus Fun Run plaats, nadat in Ieper het loopevent na zes werd stopgezet. “We hopen op 300 deelnemers.”

Yeannick Deberdt uit Vlamertinge nam het initiatief om de ter ziele gegane Santa Claus Run in Ieper nieuw leven in te blazen. “Ik was op een bepaald moment wat aan het zoeken op internet en zag op de site van de Lokomotief Runners dat die stopten met het organiseren van de Santa Claus Run in Ieper”, zegt Yeannick. In Ieper hield de loopclub ermee op omdat er sponsors afhaakten en door een gebrek aan mankracht binnen de club. “Toen ik het nieuws las, stuurde ik onmiddellijk een mailtje naar de burgemeester en de schepen van Evenementen. Ik wou vermijden dat iemand anders de loop zou overnemen. Bovendien lijkt het met niet slecht dat we in Vlamertinge eens wat organiseren, het hoeft niet altijd Ieper te zijn, tocb?”, aldus Yaennick.

Geen makkelijke opdracht

Yeannick sprak dorpsgenoten Didier Declerck en Marc Devroedt aan om een handje toe te steken bij het opzetten van het event. “Ondertussen kwamen er nog een paar mensen bij en zijn we al een heel eind gevorderd”, zegt Yeannick. “Het is echter niet evident om alles rond te krijgen. Het vinden van sponsoren, medewerkers en niet in het minst, de kerstpakken, is geen gemakkelijke opdracht.”

De deelnemers aan de Santa Claus Fun Run zullen kunnen kiezen uit twee afstanden: 6,4 kilometer en 4,2 kilometer. “We starten op het voetbalterrein van KSK Vlamertinge en dan doorlopen we de wijken van Vlamertinge en een klein stukje dorpskern. Er is een competitieaspect, maar ook wandelaars zijn welkom. De inschrijving bedraagt 10 euro en daarvoor krijgen de lopers een kerstmanpak en een goed gevulde goodiebag. De Kerstmanpakken kunnen afgehaald worden op vrijdag 27 december vanaf 14 uur tot 20 uur en op zaterdag van 10 uur tot 18 uur in de Kasteelweg aan het voetbalplein in Vlamertinge. De loop begint om 19 uur.”

Randanimatie

De organisatoren geven de lokale verenigingen de kans een graantje mee te pikken. “Het is de bedoeling dat er randanimatie wordt voorzien”, klinkt het. “De run in Ieper telde 1.000 deelnemers en ook hier kunnen we er evenveel toelaten. Maar we zouden al heel tevreden zijn mochten er 300 lopers zich inschrijven. We hopen dat we wat toeschouwers hebben. We gaan overal nog een flyer in de bus stoppen, zodat de mensen in de buurt weten wat er te gebeuren staat.” De opbrengst van het event gaat naar een goed doel.

Inschrijven kan door 10 euro te storten op rekeningnumer BE45 068894423889 en door een mailtje te sturen naar santaclausfunrun@hotmail.com.