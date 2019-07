Samen aperitieven op Grote Markt Christophe Maertens

08 juli 2019

10u19 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper wordt op 19 juli samen een aperitief gedronken. “Verwacht je aan muziek, maar vooral aan sfeer en gezelligheid.”

Op 19 juli zijn vanaf 18 uur op de wandelzone van de Grote Markt in Ieper muziek, foodtrucks en gezelligheid te vinden voor een apérotime. “Het decor wordt voor de gelegenheid aangepast: er zijn tropisch planten, lampjes en gezellige tafeltjes. Het is de ideale plek om samen met collega’s op vrijdag de congé in te zetten of de werkweek af te sluiten”, aldus organisator Aperotime. De organisatie zet het concept ook in andere steden op poten.