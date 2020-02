Sam Vancayseele vervangt Veerle Billiau voor Groen in Ieperse gemeenteraad Christophe Maertens

18u08 2 Ieper In de Ieperse gemeenteraad legde Sam Vancayseele de eed af als gemeenteraadslid voor de partij Groen. Hij neemt de plaats in van Veerle Billiau, die definitief afscheid neemt van de raad. Ook bij de CD&V zijn er verschuivingen.

Veerle Billiau nam in september al tijdelijk afscheid van de gemeenteraad omdat ze zwanger was. Sam Vancayseele, die op 6 februari zijn 26ste verjaardag viert, hield ondertussen haar stoeltje warm met de bedoeling om het weer af te staan aan zijn partijgenote. Veerle Billiau besloot echter, om persoonlijke redenen, niet meer terug te keren naar de gemeenteraad. Sam blijft dus op post en legde daarvoor maandagavond de eed af. De twintiger was ook voorzitter van Groen Ieper, maar omdat beide mandaten niet te combineren zijn, werd een nieuwe voorzitter gekozen: Shari Platteeuw (32).

Samenwerken over partijgrenzen heen

Ook voor twee CD&V-raadsleden was het de laatste keer dat ze konden deelnemen aan de raad: Dieter Deltour, die niet aanwezig was, en Els Morlion. “Ik heb geprobeerd om mijn steentje bij te dragen aan een goede samenleving, dicht bij en tussen de mensen was altijd mijn leuze. Samenwerken over de partijgrenzen heen vond ik steeds een must. Ik wil iedereen van de raad bedanken en zal jullie toch missen.”

Net nu maakte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekend dat gemeenteraadsleden beter kunnen ondersteund worden. De Open Vld-minister reageert op cijfers waaruit blijkt dat 269 gemeenteraadsleden er één jaar na hun verkiezing al de brui aan hebben gegeven. Volgens hem zijn er wellicht verschillende mogelijke redenen waarom gemeenteraadsleden afhaken. De Open Vld-minister wil de kwestie graag verder onderzoeken. “Ik sta zeker open voor debat. Maar het belangrijkste wat een gemeenteraadslid nodig heeft, is impact hebben op het beleid”, aldus Somers. Hij wil daarom samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nagaan op welke manier gemeenteraadsleden beter kunnen ondersteund worden en hoe hun participatie kan versterkt worden. De kwestie over de afhakende gemeenteraadsleden en het statuut van gemeenteraadsleden komt dinsdagnamiddag ook aan bod in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.