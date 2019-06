S-Plus Zillebeke trekt naar Nederland Christophe Maertens

14 juni 2019

21u03 0 Ieper De vereniging voor 50-plussers en senioren S-Plus afdeling Zillebeke trok met een volle bus richting Nederland op uitstap.

“We trokken naar Serooskerke waar we een bezoek brachten aan het oude brandspuithuis”, zegt bestuurslid en Iepers schepen Ives Goudeseune. “Het middagmaal werd genuttigd bij Vander Valk in Middelburg. In de namiddag kregen we uitleg van ei tot struisvogel in de struisvogelboerderij Monnikenwerve. Met een vrij bezoek aan Sluis mochten we de Nederlanders tot weerzien wensen en hielden we halt voor een stevige belegde boterham in de Leiemeers te Kuurne. Recht voor het atelier van wijlen Nesten namen we naar jaarlijkse traditie een groepsfoto.” Roger Vandewalle is secretaris en Nelly Titeca voorzitter van de afdeling Zillebeke.