Rusthuis Wintershove richt bezoekersloges in Christophe Maertens

27 april 2020

10u31 3 Ieper Rusthuis Winterhove in Vlamertinge heeft bezoekersloges ingericht. Daarbij krijgen familieleden de kans om door een hermetisch afgesloten wand te praten met een bewoner.

“Ons land maakt zich klaar om waar het kan het normale leven weer op te nemen. Ook wij willen zo snel mogelijk het contact tussen bewoners en hun dierbaren herstellen”, zegt algemeen directeur Bart Man. “Naast het dagelijkse beeldbellen, geven we vanaf maandag de familieleden de mogelijkheid om onze bewoners te bezoeken in onze bezoekersloges. De bewoner kan vanuit een gezellig ingerichte kamer door een hermetisch afgesloten wand praten met de bezoekers. Familieleden maken een afspraak en de medewerkers begeleiden de bewoner tot in de loge. We hopen hiermee een aantal deugddoende ontmoetingen tot stand te brengen.”