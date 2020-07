Rust uit op bankje en geniet van theaterpodcast van OPENDOEK Christophe Maertens

20 juli 2020

08u50 1 Ieper Heb jij ze al gespot, de 20 bankjes in Ieper met daarop een QR-code? Wie ze scant krijgt een theaterpodcast te horen van OPENDOEK.

De podcast die OPENBOEK lanceert, heet toepasselijk ‘Het Bankje’. Je hoort intieme, bizarre en aangrijpende dialogen die zich misschien hebben afgespeeld op de plek waar je zit. “Dit zomers project, bedacht door Wim Chielens, brengt verschillende disciplines uit de amateurkunsten samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten”, legt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (sp.a) uit. “Allen samen hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt aan de podcast met 20 verschillende dialogen. Door het wegvallen van heel wat zomeractiviteiten en grotere culturele evenementen in onze stad is het des te belangrijker om te blijven inzetten op kleinschalige cultuurprojecten. Dit podcasttheaterproject is een fantastisch voorbeeld van hoe je theater toch kunt beleven zonder in een theaterzaal aanwezig te zijn.”

Tot 30 september

Er werd een wandeltocht van 4,75 kilometer lang uitgestippeld. Deze wandeling start in het Le Touquetpark en loopt over de Binnenvestingen via het voormalig openluchtzwembad, via het Astridpark terug naar het Le Touquetpark. Er zijn onderweg 20 bankjes met QR-codes. Vanaf 1 september komen er nog 5 QR-codes bij op de bankjes die in de pop-uptuin nabij Het Perron worden geplaatst. De podcasts zijn te beluisteren tot 30 september. Meer informatie over de schrijvers, (stem)acteurs en grafische talenten lees je op www.opendoek.be/hetbankje.