Royal British Legion fietst opnieuw van Londen naar Ieper Christophe Maertens

18 juni 2019

13u39 0 Ieper Tussen 20 en 24 juni trekt opnieuw een groep fietsers van Londen naar Ieper om de tijdens de wereldoorlogen gesneuvelde soldaten te herdenken. Het evenement wordt georganiseerd door het Royal British Legion. De tocht eindigt onder de Menenpoort.

“Deze fietstocht herinnert ons aan de vele opofferingen die gemaakt werden door degenen die vochten tijdens de twee wereldoorlogen”, aldus The Royal British Legion. “De tocht begint in Londen en trekt door de Sommeregio in Frankrijk om te eindigen onder de Menenpoort. De fietsers bezoeken langs de route begraafplaatsen, slagvelden en monumenten waardoor we echt het herdenkingsgevoel creëren. Enkele historici nemen deel aan het initiatief. Die combineren hun liefde voor fietsen met geschiedenis en maken er zo een speciaal evenement van.” Op zondag 23 juni arriveren de fietsers in de vroege namiddag aan de Menenpoort in Ieper. Het Royal British Legion is een organisatie die Britse veteranen en hun familie steunt en heeft een kantoor op de Grote Markt in Ieper.