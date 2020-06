Rotonde Kemmelseweg nog dicht tot en met 29 juni Christophe Maertens

26 juni 2020

12u07 0 Ieper Het kruispunt van de Kemmelseweg met de Ruuschaartstraat blijft wat langer afgesloten dan gepland, namelijk tot en met maandag 29 juni.

Op de rotonde zijn wegenwerken bezig. Normaal moesten die vrijdag 26 juni klaar geweest zijn, maar door de warme weersomstandigheden koelt het asfalt minder snel af. Autombollisten kunnen er dan ook nog niet over rijden. Daarom blijft het kruispunt afgesloten tot en met maandag 29 juni. Let op: de rotonde is volledig afgesloten. In alle richtingen zijn omleidingen.