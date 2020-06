Rotonde afgesloten: “Een beetje laat gecommuniceerd” Christophe Maertens

22 juni 2020

19u00 5 Ieper De rotonde aan de Kemmelseweg met de Ruuschaartstraat in Ieper is nog tot 26 juni afgesloten voor het verkeer.

Nog tot 26 juni zijn er wegenwerken aan de rotonde van de Kemmelseweg met de Ruuschaartstraat in Ieper. De rotonde is afgesloten voor al het verkeer, maar er is een omleiding in alle richtingen. Op sociale media gaven enkele mensen kritiek dat daar nogal laat over gecommuniceerd werd.