Rotaract Ieper-Poperinge springt voedselbank te hulp en schenkt kippenbillen Christophe Maertens

18 juni 2020

14u21 2 Ieper De voedselbank in Ieper kreeg hulp van enkele leden van serviceclub Rotaract Ieper-Poperinge. De jongeren droegen hun steentje bij in deze coronacrisis.

“Omdat de coronacrisis vele mensen treft, de drukte hierdoor bij de voedselbank toeneemt en zij zelf met minder vrijwilligers zitten door de situatie, wilden wij graag met Rotaract Ieper-Poperinge ons steentje bijdragen”, zegt Stefanie Verhaeghe van Rotaract. “Daarom hielpen we vier vrijdagen lang telkens met een zestal leden met het uitdelen van voeding bij de voedselbank in Ieper. Het was voor onze leden een leerrijke ervaring om de werking van de voedselbank van dichtbij te zien. Daarnaast hebben we mede dankzij de opbrengst van ons Avondfeest 2019 ook 500 verse kippenbillen kunnen schenken aan de voedselbank.”

Rotaract is een serviceclub voor jongeren die naar eigen zeggen het hart op de juiste plaats hebben. “We kiezen zorgvuldig enkele sociale projecten uit en steken graag de handen uit de mouwen om mensen te helpen in de omgeving die onze steun meer dan waard zijn”, klinkt het.