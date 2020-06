Rookmelders wekken koppel en zoon uit slaap bij brand in berg- en washok in Hollebeke LSI

17 juni 2020

04u38

Bron: LSI 0 Ieper In de Ieperse deelgemeente Hollebeke is een landelijke woning door een brand voorlopig onbewoonbaar. De brand ontstond in het berg- en washok. “Het gepiep van de rookmelders maakte ons wakker”, prijzen bewoners Geert Vandoolaeghe en Carine Bailleul zich gelukkig. “De rookmelders hebben absoluut veel erger vermeden”, beaamt Kristof Louagie van de brandweer Westhoek.

Rond 1.30 uur rukte het schel gepiep van een rookmelder het koppel abrupt uit hun slaap. “Ik dacht eerst dat de batterij van de rookmelder leeg was”, vertelt Carine. “Maar toen ik op stond en het licht wou aanknippen, lukte dat niet. De elektriciteit bleek uitgevallen en dat vond ik wel vreemd. Ik maakte Geert en onze zoon Dries wakker toen ik zag dat er ook rook in de woning hing. Samen konden we ongedeerd de woning verlaten en de brandweer bellen. We probeerden met brandblussers uit de auto’s wel nog te blussen maar dat haalde niet veel uit.”

Toen de brandweer van de zone Westhoek arriveerde, sloegen de vlammen al door de deur en een venster van het berg- en washok aan de linkerkant van de woning. Die twee ruimtes brandden volledig uit, net als het zoldergedeelte erboven en de keuken. De rest van de woning bleef grotendeels gevrijwaard maar liep wel rook- en waterschade op. Een deel van de dakpannen is verwijderd om de verbrande houten dakconstructie ook af te blussen. Voorlopig kan het koppel en hun zoon er niet meer blijven wonen. “We zullen wel bij onze andere zoon, die al alleen woont, terecht kunnen”, aldus Carine. Samen met Geert en Dries sloegen ze de bluswerken vanuit hun woning gade. “De woning is door mijn grootvader gebouwd. Mijn vader woonde er ook, net als wij nu”, aldus een aangeslagen Geert.

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen duidelijkheid. “Wasmachine of droogkast waren niet in werking”, weet Carine nog. “Misschien de brander van de verwarmingsinstallatie? Of de schakelkast? We weten het niet. We willen wel een pluim geven voor het werk van de brandweer. Ze waren hier snel en leverden goed werk.” Voor de brandweermannen was het nochtans geen evidentie om hun brandweerwagens doorheen de smalle landelijke wegen op weg naar de Klijtgatstraat te slingeren. De getroffen woning bevond zich bovendien op het einde van een nog smallere oprit. Bij het manoeuvreren liepen enkele brandweerwagens lichte schade op.