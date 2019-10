Rookmelders in stadhuis tijdelijk uitverkocht Christophe Maertens

30 oktober 2019

16u54 0 Ieper De Ieperse voorraad rookmelders is tijdelijk uitgeput.

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om in elke woning op iedere verdieping minimum 1 rookmelder te hangen. Door de grote vraag naar rookmelders is de gemeentelijke voorraad in Ieper tijdelijk uitgeput, maar in heel wat doe-het-zelfzaken en webwinkels lopen momenteel aanbiedingen. De rookmelder moet voldoen aan enkel voorwaarden. Zo moet hij CE-gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. De rookmelder heeft een niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien jaar en het toestel beschikt over een testknop. Meer informatie https://hangrookmelders.be.