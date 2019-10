Rode Neuzen Dag: opbrengst gaat naar schildpad- en kikkerklasje Christophe Maertens

14 oktober 2019

15u09 0 Ieper Het Vlot, een school voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, verkoopt ‘rodeneusdoekjes’ voor Roden Neuzen Dag. De opbrengst gaat naar de werking van de schildpad- en kikkerklas. “Het is bij ons echt zoeken hoe we de kinderen op een goede manier kunnen coachen.”

Het Vlot is een school voor buitengewoon onderwijs type 2 en type 9 in de Sint-Elisabethstraat in Ieper. Type 2 richt zich tot kinderen met een matig of ernstige mentale beperking, terwijl type 9 voor kinderen met autisme is bedoeld. Vorig jaar nam de school al deel aan de Rode Neuzen Dag. Ook dit jaar doet men dat met de verkoop van rodeneusdoekjes. “De opbrengst willen we gebruiken voor onze speciale klasjes, waar kinderen worden opgevangen als het even minder goed gaat en ze nood hebben aan een babbel of zich eens moeten uitleven”, zegt directeur Stefaan Veracx.

Het Vlot blijkt een bijzondere school te zijn met een bijzondere opdracht. “Het is nu drie jaar dat we werken met het type 9 kinderen”, aldus de directeur. “Vroeger hadden we ook kinderen met autisme, maar toen was het niet zo duidelijk met welke problemen die gastjes af te rekenen hadden. Er werd voor hen een apart type onderwijs opgericht: het type 9. Wij mochten dat hier in onze school organiseren omdat we al heel wat ervaring hadden met kinderen met autisme.”

De directeur en zijn team begonnen met volle moed aan hun opdracht, maar dat bleek niet zo eenvoudig. “We kregen plots kinderen met heel wat meer problemen dan we gewoon waren. Daarom moesten we onze werking volledig veranderen. We hadden meteen nood aan alle soorten opvangmethodes en structuren. Wat we vroeger in mindere mate hadden, hebben we nu uitgebreid nodig.”

Daarom stampte de school een schildpad- en een kikkerklas uit de grond. Die zijn bevolkt door een orthopedagoog of een psychologe. “Kinderen kunnen hier terecht tijdens de speeltijd of op moeilijke momenten”, zegt orthopedagoog Emma Reynaert. In de schildpadklas is het de bedoeling om problemen door de praten. “Als er conflicten zijn, komen de kinderen aan onze tafel en wordt ofwel met het kind individueel ofwel met het groepje waar de problemen zich voordoen naar een oplossing gezocht”, aldus de orthopedagoog. “Als er kinderen met iets zitten over thuis of van in het weekend of ze storen teveel in de les, dan kan de leerkracht hen naar hier sturen. Ze komen praten, maar ze kunnen ook worden gestraft. Als er bijvoorbeeld agressie is in de klas, dan maken ze hier een strafwerkje. Het is belangrijk dat we duiden waarom ze dat moeten doen en hoe we het in de toekomst anders kunnen aanpakken. Het is heel belangrijk om kinderen met autisme heel goed te begeleiden, want ze snappen soms niet wat hun inbreng in het verhaal is.”

Naast de schildpadklas ligt de kikkerklas en die heeft een andere bedoeling. Daar kunnen kinderen zich uitleven als het eens wat moeilijker gaat. Er hangt een boksbal en er staat een hometrainer. De jongeren kunnen een wiebelplank gebruiken, wat werd aangekocht met de opbrengst van de vorige Rode Neuzen Dag.

“Soms komen kinderen de kikkerklas binnen met een pictogram in hun hand”, aldus Emma Reynaert. “Die kunnen hun verhaal niet vertellen. Met hulp van een pictogram weet ik onmiddellijk wat er aan de hand is.”

De twee klasjes werden in de grote vakantie gebouwd, maar ze zijn nog niet volledig afgewerkt. Daarom doet de school opnieuw mee aan de Rode Neuzen Dag. “We hebben rodeneusdoekjes gemaakt. Het zijn pakjes zakdoeken die we hebben gepersonaliseerd met een omhulsel, waar op een door de kinderen gemaakte tekening staat. De zakdoeken zijn te koop in school en in een aantal winkels in Ieper. “Ook de ouders van de kinderen zijn aangesproken om rodeneusdoekjes te verkopen, maar we wilden het niet alleen door hen laten doen. Daarom spreken we zo veel mogelijk mensen aan om te helpen de zakdoeken aan de man te brengen.” Op 29 november sluit Rode Neuzen Dag 2019 af met 250 Rode Neuzen Dag-feesten in de scholen en een grote slotshow bij VTM. Meer info over de neusdoekjes via emma.reynaert@cdi-ieper.be.