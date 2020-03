Robuuste bufferzone met bomen aangeplant in Dikkebus Christophe Maertens

09 maart 2020

15u34 7 Ieper In Dikkebus werd maandag een langwerpig grasland langs de Kemmelbeek gedeeltelijk beplant met 2.315 stuks bosgoed. Vorige vrijdag werden in Zillebeke ook al 600 boompjes in de grond gestopt.

Het perceel in Dikkebus, gelegen langs de Kemmelbeek is 0,7 ha groot en eigendom van de stad Ieper. “De smalle, langwerpige zone is ideaal om als groene buffer in te richten”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “De aanplanting zal de erosie van de hellende, hogerop liggende percelen opvangen.” De aanplanting kadert perfect binnen het project ‘Water+Land+Schap‘ dat zich ontfermt over het herstel van de waterkwaliteit, de waterbeheersing en het ecologische herstel in de beekvalleien van de (Kleine) Kemmelbeek, de Wijtschatebeek en de Bollaertbeek. Naast bomen en struiken krijgt het perceel twee kleine poelen. Vorige week werden in Zillebeke ook al 600 stuks bosgoed aangeplant in de randzone van een bosgebied langs de Zandvoordestraat. Op vrijdag 20 maart komt er nog een ‘vogelbosje’ bij aan het Auriscomplex.