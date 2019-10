Rob Velraeds (23) strandt in finale Eerste Kok van België Bart Huysentruyt

07 oktober 2019

17u34 0 Ieper Rob Velraeds (23), kok van Hostellerie St. Nicolas in Elverdinge, is er maandag niet in geslaagd de wedstrijd Eerste Kok van België 2020 te winnen.

De Prijs Prosper Montagné wordt jaarlijks georganiseerd door Club Prosper Montagné en is het culinair topconcours waarbij op zoek wordt gegaan naar ‘s lands beste talent in de keuken. Nicolas Tournay, chef van restaurant Mont à Gourmet in Gouy-lez-Piéton sleepte de titel ‘Eerste Kok van België 2020’ in de wacht.

Elke finalist moest drie gerechten klaarmaken: een dubbele chateaukotelet van het Menapisch varken met gepickelde groenten, witloof, wilde champignons, gevolgd door Atlantische pladijs met verschillende garnituren en als nagerecht Belcolade chocolade Origine Venezuela, peer, kastanje en lambieksorbet. “Ik ben tevreden met mijn wedstrijd", zei Rob Velraeds na afloop. “Het was een eer om hier te staan. Jammer genoeg was het net niet goed genoeg om te winnen, maar het doet wel deugd dat mijn commis Korneel Verhulst verkozen werd tot de beste.”

Die laatste mag een week stage lopen bij Peter Goossens in driesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruishoutem.