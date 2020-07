Rioleringswerken in Kleine Branderstraat Christophe Maertens

05 juli 2020

13u03 1 Ieper In Vlamertinge staan in de Kleine Branderstraat rioleringswerken gepland. Daardoor zal de straat zijn afgesloten.

Tussen 6 en 10 juli moeten rioleringswerken worden uitgevoerd in de Kleine Branderstraat in Vlamertinge. Hierdoor zal het straatgedeelte tussen de Poperingseweg en de Westbrandhoek afgesloten zijn voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Galgestraat in beide richtingen.