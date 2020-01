Rioleringswerken bereiken Schuttelaerestraat Christophe Maertens

17 januari 2020

16u34 3 Ieper De rioleringswerken in Ieper zijn weer een stukje opgeschoven. In maart start de aannemer in de Schuttelaerestraat.

“Sinds januari zijn er rioleringswerken bezig in de Studentenstraat en De Montstraat”, zegt schepen Ives Goudeseune. “In de Studentenstraat proberen de aannemers de inritten van Bpost en de federale politie zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Daarnaast wordt gewerkt in De Montstraat, tussen de Patersstraat en de Schuttelaerestraat. Ook in de Patersstraat wordt aan de riolen gewerkt, tussen De Montstraat en de Seminariestraat. Hou er rekening mee dat al deze straten soms tijdelijk onbereikbaar zijn. De Patersstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat en Arsenaalstraat zijn daardoor tijdelijk doodlopend. In de straten waar nu eenrichtingsverkeer geldt, zal dat tijdelijk worden opgeheven.”

Vanaf 1 maart start de aannemer met de rioleringswerken in de Schuttelaerestraat. Deze zullen drie maanden duren. In de paasvakantie zal er gewerkt worden aan het kruispunt met de Dehaernestraat omdat er ondergronds een pompstation wordt geïnstalleerd. De rioleringswerken in de Sint Elisabethstraat staan voorlopig gepland van 1 juni tot eind augustus.

Nog aan te leggen straten zijn Arsenaalstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, deel Lombaardstraat, Oude Konijnstraat, Maagdenstraat, ABC-straat en deel Boomgaardstraat.