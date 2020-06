Rijselpoort weer open na restauratie Christophe Maertens

22 juni 2020

19u19 2 Ieper Hoewel nog niet helemaal afgewerkt, is de Rijselpoort weer open voor het verkeer. Aan het bouwwerk werden restauratiewerken uitgevoerd.

De Rijselpoort stamt uit de veertiende eeuw en werd heropgebouwd na WO I. Ze toonde echter sporen van betonrot en moest dringend worden opgeknapt. Tijdens de restauratiewerken werd de poort afgesloten. De poort is nu weer open en aan de fietsstroken op het wegdek is duidelijk te zien dat er aan de tweewielers is gedacht.