Rijselpoort opnieuw even afgesloten door renovatiewerken Christophe Maertens

19 augustus 2020

17u33 3 Ieper De Rijselpoort in Ieper wordt op maandag 24 en dinsdag 25 augustus telkens tussen 8 en 17 uur afgesloten voor het verkeer. De Rijselpoort in Ieper wordt op maandag 24 en dinsdag 25 augustus telkens tussen 8 en 17 uur afgesloten voor het verkeer. Dat gebeurt in het kader van de renovatiewerken

De Rijselpoort in Ieper wordt momenteel opgeknapt. Daardoor wordt maandag en dinsdag de poort afgesloten. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk in het deel van de Rijselstraat tussen de Kanonweg en de Zuiderring. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van dit weggedeelte.