Rijselpoort krijgt restauratiebeurt, doortocht wordt verkeersveiliger gemaakt Christophe Maertens

04 februari 2020

14u36 7 Ieper Wellicht na de zomer starten restauratiewerken aan de Rijselpoort in Ieper, de oudste en nog enige bewaarde stadspoort. Het bouwwerk, dat stamt uit de 14de eeuw, is aangetast door betonrot. Het stadsbestuur pakt tevens de verkeersonveilige situatie onder de brug aan, alsook de vestingsmuren en de omgeving. De werken zijn goed voor meer dan 145.000 euro.

De gemeenteraad van Ieper boog zich maandagavond over het dossier ‘Restauratie van de brug en de vestingsmuren van de Rijselpoort’. Het is de eerste keer dat het stadsbestuur de poort laat herstellen sinds de heropbouw in de jaren 80. “Vooral het beton kreeg het in de loop der jaren zwaar te verduren”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Philip Bolle. “De brug over de Rijselstraat is er slecht aan toe. De stadsdiensten die soms op de Vestingen komen, beslisten niet meer met hun voertuigen over de brug te rijden.”

Betonkwalen

Aan de buitenzijde lijkt de schade, uitgezonderd hier en daar een barst, nog mee te vallen. Het gevaar schuilt echter in het gewapend beton, een combinatie van beton en staal. “Dat staal wordt traag maar zeker aangetast door omgevingsfactoren”, zegt de schepen. “Het kan gaan om zure regen, vervuilde lucht, dooizout en chemicaliën. Daarnaast is het ene beton het andere niet. Veel betonkwalen kennen hun oorsprong in een verkeerde samenstelling en te weinig betondekking. Vaak ligt corrosie aan de basis van de zichtbare betonschade, wat de stabiliteit en de draagkracht van het beton kan aantasten. Een onderzoek zal moeten duidelijk maken hoe en wat er moet worden hersteld”, verduidelijkt schepen Bolle.

Naast de brug krijgen de vestingsmuren en de omgeving een opknapbeurt. “We laten de muren herstellen en reinigen. Het resultaat daarvan moet een schoongemaakt geveloppervlak zijn met zo weinig mogelijk barsten en gaten. Het verschil zal duidelijk merkbaar zijn.” Het gietijzer van de balustrades op de brug krijgt een grondige poetsbeurt. “Al het vuil, roest en de oude verf wordt van het smeedwerk verwijderd”, gaat schepen Bolle verder. “Alles krijgt een laagje verf en een laag zwarte hoogglanslak.”

Voetgangers

Tijdens de werken blijft de Rijselpoort open voor auto’s en bestelwagens. “Uitgezonderd twee korte periodes van afbraak en opbouw van de stellingen. We voeren een hoogtebeperking in van 2.8 meter.” De restauratiewerken zelf zullen normaal gezien voor niet al te veel hinder zorgen. Voetgangers krijgen aan minstens één zijde een veilige passage zonder hindernissen, met afscherming aan de straatzijde.”

Nu wordt een aannemer gezocht om de werken uit te voeren, maar wanneer alles van start gaat, is nog onduidelijk. Wellicht zal dit na de zomer zijn. De kostprijs van de restauratiewerken worden geraamd op 145.605 euro, inclusief btw. “De werken worden gesubsidieerd door twee onroerend erfgoedpremies”, zegt Bolle. “Om een optimale premie te verkrijgen werden de werken opgesplitst in twee dossiers, die als 1 geheel worden aanbesteed. Deel 1 betreft de restauratie van de vestingsmuren, goed voor 87.565 euro plus btw, en deel 2 betreft de restauratie van de brug, wat neerkomt op 32.769 plus btw. “Door deze opsplitsing kan 2 maal een premie aangevraagd worden op werken van 25.000 euro die telkens 60 procent subsidie opleveren. In totaal betekent dit 30.000 euro premie. Er zal ook nog een kleine premie voor vooronderzoeken aangevraagd worden.”

Verkeersveiligheid

Op de gemeenteraad vroeg CD&V-fractieleider Katrien Desomer zich luidop af of, nu er toch werken aan de poort gebeuren, er niets kan worden gedaan aan de fietsonveilige situatie. Onder het bouwwerk versmalt de straat immers aanzienlijk, zodat fietsers fel moeten opschuiven. “Het verbreden van de poort is natuurlijk geen optie, maar er zou wel iets moeten gebeuren om het verkeersveiliger te maken”, aldus Katrien Desomer.

Schepen Bolle geeft toe dat de passage te smal is. “De bedoeling is dat we er aanpassingen doen zodat er slechts een voertuig per keer door kan rijden.”

De Rijselpoort is de oudste en enige bewaarde stadspoort. Ze werd in een verleden ook de Mesenpoort genoemd. Het bouwwerk stamt uit de 14de eeuw, de Bourgondische periode. Na vernielingen in de Eerste Wereldoorlog werd de poort weer opgebouwd. De Rijselpoort scheidt de Majoorgracht van de Kasteelgracht.