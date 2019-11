Rijselpoort kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen Christophe Maertens

09u47 0 Ieper De Rijselpoort kleurt vanaf 25 november weer oranje voor de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.

In meer dan negentig landen in de wereld wordt vanaf 25 november zestien dagen actie gevoerd onder de noemer ‘Orange the World.’ 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Die dag wordt aandacht gevraagd voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen. De stad Ieper zegt samen met Soroptimist België neen tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom zal de Rijselpoort vanaf 25 november oranje kleuren. Die kleur staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.