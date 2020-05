Rijselpoort gaat in de steigers voor restauratie: tijdelijk geen doorgang mogelijk Christophe Maertens

20 mei 2020

10u23 6 Ieper In Ieper start op 25 mei In Ieper start op 25 mei de restauratie van de Rijselpoort . Ook de aangrenzende vestingsmuren krijgen een opknapbeurt. Het beschadigd metselwerk, dat is aangetast door betonrot, wordt volgens oude technieken hersteld om het historische karakter van de poort, die stamt uit de 14de eeuw, te bewaren.

“De Rijselpoort is een authentiek visitekaartje van de stad en herinnert aan ons glorierijke middeleeuwse verleden”, zegt schepen van Erfgoed en Patrimonium Philip Bolle (sp.a). “De 14de-eeuwse stadspoort met haar bourgondische torens werd heropgebouwd na WO I, maar vertoont na 100 jaar ernstige tekenen van sleet. Tijd dus voor een grondige facelift.”

Mesenpoort

De Rijselpoort is de oudste en nog enige bewaarde stadspoort. Ze werd in een verleden ook de Mesenpoort genoemd en scheidt de Majoorgracht van de Kasteelgracht. Het bouwwerk is aangetast door betonrot en wordt daarom hersteld. “Ook alle natuursteenelementen en smeedijzeren ankers van de poort worden aangepakt”, aldus de schepen. “Het gladde cementen stucwerk wordt afgenomen en vernieuwd. Op de brug zullen we het wegdek heraanleggen. Het stadsbestuur laat de straat onder de Rijselpoort in kasseien vernieuwen.”

De poort gaat dicht tussen 25 mei en 19 juni voor alle gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers zullen wel onder de poort kunnen. Tijdens de werken worden de aanwezige fauna en muurplanten beschermd.

Werken aan rotonde

Tussen 8 en 19 juni zijn er gelijktijdig met deze restauratie wegenwerken gepland door de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer aan de rotonde van de Rijselweg met Oudstrijderslaan en Zuiderring. Tijdens deze werken is het stadsinwaartse en -uitwaartse verkeer sowieso niet mogelijk. Het verkeer komende van de Rijselseweg zal tijdelijk worden omgeleid via de Kemmelseweg en Dikkebusseweg. Het verkeer tussen de Oudstrijderslaan en de Zuiderring zal in beide richtingen mogelijk blijven. Ter hoogte van de rotonde zal alternerend verkeer worden toegepast door middel van verkeerslichten.