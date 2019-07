Richting Maastricht met VIF en vtbKultuur Ieper Cieper Christophe Maertens

29 juli 2019

14u50 3 Ieper De Verenigde Ieperse Fotoclubs (VIF) en vtbKultuur Ieper Cieper organiseren op zaterdag 31 augustus een daguitstap naar Maastricht.

De bus vertrekt die dag om 6 uur op de grote gratis parking aan het Aurisgebouw op Ter Waarde in Ieper. “In Margraten (ligt op 10 km ten oosten van Maastricht, nvdr) bezoeken we de Amerikaanse militaire begraafplaats”, aldus Olga Pauwels van de organisatie. “Vandaar gaat het richting Maastricht, waar iedereen vrij is om te fotograferen, te wandelen, te shoppen en een terrasje te doen. De deelnemers kunnen kiezen om de eigen picknick mee te brengen of te eten in een horecazaak naar keuze. De bus vertrekt opnieuw richting Ieper om 20 uur.” Inschrijven voor uiterlijk 20 augustus door overschrijving van 20 euro per persoon op BE67 6528 3650 9187 van VIF.