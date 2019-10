Exclusief voor abonnees Reveil eert overleden Westhoekers Christophe Maertens

25 oktober 2019

16u14 0 Ieper Op heel wat begraafplaatsen in de regio vindt op 1 november Reveil plaats, waarbij intieme muziek en plaatselijke verhalen op het publiek wordt losgelaten.

Op de begraafplaats van Kemmel, in de Nieuwstraat in Heuvelland, doet Nele Vercruijsse haar ding. Nele is jong folktalent uit Dranouter. Ondanks haar jonge leeftijd speelde ze zowel in binnen- als in buitenland mee met verschillende orkesten, zoals de Canadese Les Frères Lemay.

Ook op verschillende begraafplaatsen in Groot-Zonnebeke wordt de stilte doorbroken. Vanaf 14 uur is dat het geval in op de begraafplaats van Zonnebeke, Passendale, Geluveld, Beselare en Zandvoorde. Op de begraafplaats van Zonnebeke brengt Jan Dewilde tussen 14 en 17 uur een expositie. Dewilde voegt vergeten gebruiksvoorwerpen samen tot eenvoudige beelden met een nieuwe betekenis.

Op de begraafplaats op de Zonnebeekseweg in Ieper kunnen bezoekers om 17 uur kijken en luisteren naar de Academie Ieper, Rik Decramer en de pastorale eenheid Ieper, die een eerbetoon aan hun overleden dorpsbewoners brengen.

Op de nieuwe begraafplaats Grensland gaat WatouDou in samenwerking met Reveil en stad Poperinge aan het werk. Vanaf 17 uur dompelt de groep Bergen het nieuwe kerkhof onder in een gloed van melancholie. De band voert een ingetogen, maar toch enorm bezielde instrumentale performance op, vergezeld van videobeelden. Dit optreden wordt afgewisseld met getuigenissen of voordrachten van Watouse verenigingen.

Op de begraafplaats in Langemark-Poelkapelle geven lokale artiesten en vertellers een eerbetoon aan gestorven dorpsgenoten.

De hashtag #REVEIL19 kan worden gebruikt om de warmte te verspreiden of deel foto’s en filmpjes via reveilvlaanderen@gmail.com of in de Facebookgroep #REVEIL19 in beeld.