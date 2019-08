Reuzenkoppel stelt nieuwe spruit voor tijdens kermisweekend

Christophe Maertens

15 augustus 2019

10u42 0 Ieper De reuzen Korr en Nele van Brielen hebben er een kleine spruit bij. De gezinsuitbreiding wordt gevierd tijdens het kermisweekend.

“Nadat ze vorig jaar hun huwelijksbeloften vernieuwden, zijn de reuzen Korre & Nele blij te mogen aankondigen dat er een broertje of zusje bijkomt voor Korneel. Om de gezinsuitbreiding te vieren, staan er allerlei activiteiten gepland tijdens het kermisweekend.” zegt Pieter Beele van het kermiscomité Brielen. “Naar jaarlijkse gewoonte schieten we de kermis op gang op vrijdag 13 september om 16.30 uur met een feestelijke opening van onze nieuwe tent.”

Op de kermis wordt het geslacht van de kleine spruit bekend gemaakt in CC Den Briel. Om 20 uur begint een liveshow met Partytrooperz. Dat trio brengt aanstekelijke hits. Op zaterdag is er een creatieve dag voor kinderen in CC Den Briel, voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Inschrijven via evaryde@gmail.com. Die dag is er ook een Kubb-tornooi op het derde terrein van Brielen Sport. Inschrijven daarvoor ten laatste op maandag 9 september via pietervanclooster@hotmail.com. Er kunnen drie tot zes spelers per ploeg deelnemen en inschrijven kost tien euro per team.

Om 18 uur is het dan verzamelen geblazen in de kerk voor de kinderzegening en de doop van de kleine spruit. Op zondag is er een aperitiefconcert, een junglerun op een springkasteel van achttien meter lang, een kermismaaltijd en een optreden van Mad Mix. Maandag wordt de kermis afgesloten met een optreden van Miljan.